İktidarın ''ah keşke'' dedirten yeni enflasyon hedefi ve Dolar kuru beklentisi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program'da iktidarın enflasyon hedefi 2027 yılı için yüzde 9, 2028 yılı için yüzde 8 oranında oldu.

Türkiye ekonomisinin üç yıllık hedef ve politikalarının yer aldığı Orta Vadeli Program’ın (OVP) onaylanmasına ilişkin cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlandı.

2026-2028 dönemini kapsayan OVP’yle temel ekonomik büyüklükler ve hedefler belirlendi.

Buna göre ekonomik büyüme için bu yıl tahmin yüzde 3,3 oldu. Ekonominin 2026’da yüzde 3,8, 2027’de yüzde 4,3, 2028’deyse yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 28,5 olacağı tahmin edildi. Enflasyon hedefi gelecek yıl için yüzde 16, 2027 için yüzde 9, 2028 için yüzde 8 olarak belirlendi.

Ağustos 2025 enflasyon rakamları neydi ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Ağustos ayının enflasyon verileri açıklandı. TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu (TÜFE ) Ağustos ayında yıllık bazda yüzde 33,52  artış kaydetti. Bu döneme ilişkin piyasaların genel beklentisi enflasyonun yüzde 32,63 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.TÜİK'in açıklamasından önce de  Bağımsız araştırmacıların oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2025 Ağustos ayı enflasyon araştırmalarının sonucunu açıkladı. Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre, ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi Ağustos ayında %3,23 arttı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi, E-TÜFE'deki 12 aylık artış oranı %65.49 olarak gerçekleşti. ENAG'a göre Temmuz ayında enflasyon yüzde 3,75 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 65,15 olarak gerçekleşmişti. Enflasyon rakamları için öncü gösterge olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) İstanbul Tüketici Fiyat İndeksi verileri ise Pazartesi günü yayımlanmıştı. Buna göre İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %1,84 artış kaydetti.

OVP'den ayrıntılar...

Bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranının 2026’da yüzde 3,5, program dönemi sonundaysa yüzde 2,8 olacağı tahmin edildi.

İşsizlik oranının bu yılın sonunda yüzde 8,5 olacağı belirtildi. Gelecek yıl için hedef yüzde 8,4, 2027 için yüzde 8,2 ve 2028 için de yüzde 7,8 belirlendi.

Programa göre ihracatın 2025 sonunda 273,8 milyar dolar seviyesinde olması bekleniyor. 2026’da 282 milyar dolar, 2027’de 294 milyar dolar, program sonunda 308,5 milyar dolar olması hedeflendi.

İthalatın, bu yıl sonunda 367 milyar dolar olacağı tahmin edilirken 2026’da 378 milyar dolar, 2027’da 393 milyar dolar, 2028’deyse 410,5 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan programda büyüme, enflasyon, işsizlik ve dış ticaret hedeflerinin yanı sıra dolar kuru tahminleri de yer aldı.

Şu an 41,26 lira seviyesinde olan dolar için OVP’de belirlenen tahminler şöyle:

2026: 46,60 TL
2027: 50,71 TL
2028: 53,76 TL

