İktidarın dolar kuru planı için dikkat çeken iddia!

Dolar kuru Türk Lirası karşısındaki tırmanışında her gün yeni bir zirve yaparken, Türkiye analizleriyle tanınan Britanyalı ekonomist Timothy Ash'tan iktidarın dolar kuru politikası için dikkat çeken bir tahmin geldi.

Türkiye analizleriyle tanınan Britanyalı ekonomist Timothy Ash, yetkililerin lirayı savunmayı bıraktığını belirterek dolar/TL’nin 16’da durmayacağını söyledi.

Dolar/TL’de iki haftalık sert yükseliş sonrası pazartesi günkü düşüş kalıcı olmadı ve kur dün 16 barajını yıktı. Kur bugün de 16,35 seviyesini aştı.

Piyasalarda kur başta olmak üzere ekonomi politikalarının sürdürülebilirliği sorgulanmaya devam ediyor.

Londra merkezli Chatham House düşünce kuruluşunda çalışan ekonomist Timothy Ash, dolar/TL’nin 16’da durmayacağını belirtti: ”Seçimler ve Merkez Bankası’nın rezervleri göz önüne alındığında yetkililer, liranın daha da değer kaybetmesine izin vererek 17, 18, 20 gibi savunabilecekleri bir noktaya gelmesini bekleyecek.”

Ash daha sonra yetkililerin dolara müdahale etmeyi bıraktığının açık olduğunu söyleyerek, ”Erken seçimlerden önce savunmak için yeni bir seviye mi belirliyorsunuz” diye sordu.