İktidarın yeni emeklilik sistemi değişikliğinin detayları belli oldu

Milyonlarca çalışanın hayali olan emeklilik hakkı için A'dan Z'ye yeni bir değişiklik paketi masada... AK Parti iktidarının kısa süre içerisinde TBMM gündemine getirmeye hazırlandığı yeni emeklilik sistemi düzenlemesinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı...

Emekli maaşlarının üç farklı döneme göre hesaplandığı sistemde, yeni bir düzenleme için hazırlık yapılıyor. Bu düzenlemenin TBMM gündemine gelmesi beklenirken, prim günlerinin emekli maaşlarına etkisinin artırılacağı belirtiliyor. Yeni emeklilik paketinde, yalnızca prim ödemelerinin değil, çalışma süresinin de maaşların artışında etkili olacağı vurgulanıyor.

Sabah'tan Faruk Erdem’in haberine göre, Meclis’e sunulacak yeni emeklilik paketi, üç aşamalı maaş bağlama sistemi ve emeklilik koşullarında yenilikler getirecek. Bu düzenleme sayesinde, vatandaşların birden fazla emekli maaşı alma imkânına sahip olacağı ifade ediliyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte, prim günlerinin ve çalışma süresinin emekli maaşlarının belirlenmesinde daha büyük bir rol oynayacağı öne sürülüyor. Kök ve taban maaş farkının ortadan kalkmasıyla, emeklilik koşulları yeniden şekillenecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte sigortalı olanlar için yeni emeklilik şartları devreye girecek.

Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında gündeme gelen yeni emeklilik sistemi, bu yıl içinde Meclis’in gündemine taşınacak. Paketin detaylarına göre, emeklilik şartlarında önemli değişiklikler yapılacak. Ayrıca, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nin (TES) devreye gireceği belirtiliyor. Bu sistemle birlikte, emeklilik yerine çalışmayı teşvik eden bir yapı oluşturulacak. Daha fazla prim günü olanlar, daha yüksek maaş alma imkânına sahip olacak.

"Kök maaş ve taban maaş ayrımı tarih oluyor"

Aktarılan bilgilere göre, prim günü fazla olanların emekli maaşları da yüksek olacak. Emekli aylığını artırmak isteyenler, daha uzun süre çalışmayı tercih edecek. Yeni düzenleme ile birlikte, kök maaş ve taban maaş farkı ortadan kalkacak ve daha adil bir emeklilik sistemi oluşturulacak.

Tamamlayıcı emeklilik sistemine işveren ve devlet de katkı sağlayacak. Bu sistem, yalnızca mevcut sigortalıları değil, aynı zamanda çalışma hayatına geri dönen emeklileri de kapsayacak. Böylece, emekliler mevcut maaşlarının yanında ikinci bir maaş alma imkânına sahip olacaklar.

Sabah Gazetesi