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Afyonkarahisar'da korkutan deprem

Afyonkarahisar'da korkutan deprem
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Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesi, sabah saat 07.35’te meydana gelen 3.9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklük ve derinliğiyle ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.

AFAD, depremin derinliğini 12.51 km olarak bildirirken, Kandilli Rasathanesi bu değeri 1 km olarak duyurdu. Veriler arasındaki farklılık dikkat çekti.

Sultandağı’nda merkez üssü olarak kaydedilen deprem, Afyonkarahisar ve çevre illerde hafif şekilde hissedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler deprem deprem oldu Afyonkarahisar afyonkarahisar'da deprem
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