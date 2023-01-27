IMF istedi; 20 yılın en sert devalüasyonu

İflasın eşiğindeki Pakistan, IMF'nin kredi vermek için öne sürdüğü şart üzerine para birimindeki kontrolü bıraktı ve rupi dün dolar karşısında yüzde 10'a yakın değer kaybetti.

Merkez Bankası rezervi sıfıra yaklaşan ve iflas riski artan Pakistan’da para birimi dün dolar karşısında son 20 yılı aşan dönemin en sert günlük değer kaybını yaşadı.

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) talebi üzerine Pakistan Merkez Bankası’nın kurdaki fiili kontrolü bırakmasıyla Pakistan rupisi dün dolar karşısında yüzde 9,6 oranında değer kaybetti. Rupi, bugün de güne değer kaybıyla başladıktan sonra dalgalandı.

Çarşamba günü 230,9 olan dolar/rupi kuru, dün 255,4’e yükseldi.

3 HAFTALIK İTHALATA YETECEK REZERV VAR

Ekonomik zorluklarla mücadele eden Pakistan’da Merkez Bankası’nın döviz rezervi 3,7 milyar dolara kadar geriledi.

Bankaların elindeki döviz miktarı da 5,7 milyar dolara düşen ülkedeki toplam likit döviz miktarı 9,4 milyar dolar oldu.

Pakistan'ın elinde yaklaşık 3 haftalık ithalatı karşılayabilecek döviz bulunuyor.

ABD’DEN DESTEK İSTEDİLER

Pakistan Gelir ve Maliye Bakanı İshak Dar, başkent İslamabad’da ABD Hazine Bakanlığı Asya Müsteşar Yardımcısı Robert Kaproth ile görüşmesinde, Washington yönetiminden IMF’nin İslamabad'a yönelik şartlarını yumuşatması konusunda destek istedi.

IMF Pakistan Daimi Temsilcisi Esther Perez Ruiz, The News gazetesine yaptığı açıklamada, 31 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında IMF'den bir heyetin Pakistan'ı ziyaret edeceğini söyledi.

Hükümet, IMF’nin serbest bırakacağı krediye acil ihtiyaç duyuyor.

Uzmanlar, IMF'nin krediyi serbest bırakmaması halinde Pakistan’ın iflasa sürüklenebileceğini belirtiyor.

IMF’NİN ŞARTLARINI KABUL ETTİLER

Başbakan Şahbaz Şerif, geçen hafta IMF’nin tüm şartlarını kabul etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Pakistan, IMF ile 2019'da 39 ayda ödenmesi planlanan 6 milyar dolarlık ekonomik kurtarma paketi için anlaşmıştı.

Temmuz 2022’de yeniden masaya oturulmuş ve IMF, toplam kredi miktarının 6 milyar dolardan 7 milyar dolara çıkarıldığını açıklamıştı.

Temmuz 2022’de varılan anlaşma kapsamında IMF, şartların sağlanması halinde Pakistan’a 1,17 milyar dolar krediyi serbest bırakacağını belirtmişti.

DIŞ BORÇ 274 MİLYAR DOLAR



Siyasi krizler, rupinin dolar karşısında değer kaybetmesi ve enflasyonun artmasının yanında geçen sene yaşanan yıkıcı sel felaketi ve enerji sıkıntısı, ülke ekonomisi üzerindeki baskıyı daha da artırdı.

Pakistan'ın ulusal borcu 274 milyar dolar civarında ve bu borç, gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yaklaşık yüzde 80’ine tekabül ediyor. Bu durum, ülkeyi ekonomik şoklara karşı savunmasız hale getiriyor.

İslamabad yönetiminin bu mali yılda yaklaşık 30 milyar dolar dış borç ödemesi gerekiyor.

Çin ve Rusya ile yakın ilişkiler kuran eski Başbakan İmran Khan, geçen sene nisan ayında görevden alınmıştı. Khan’a halk desteği sürse de ABD’ye yakın olan Pakistan ordusu, Khan’ın geri dönüşünü engelliyor.