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İngiltere bazı ürünlerin AB ülkelerinden ithalatını yasakladı

İngiltere bazı ürünlerin AB ülkelerinden ithalatını yasakladı
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İngiltere, Avrupa Birliği ülkeleirnden kişisel et ve süt ürünleri ithalatını yasakladığını duyurdu.

İngiltere hükümeti, kıtada şap hastalığının yayılması nedeniyle kişisel et ve süt ürünleri ithalatına yönelik yasağın kapsamını genişlettiğini açıkladı. Bugünden itibaren İngiltere’ye giriş yapan yolcuların AB ülkelerinden sığır, koyun, keçi, domuz eti ve süt ürünleri getirmeleri yasaklandı. Sandviç, peynir, salam, çiğ et ve süt gibi ürünler, ambalajı ne olursa olsun veya gümrüksüz satış mağazalarından alınmış olsa da yasak kapsamında yer alacak. İngiliz hükümeti, bu önlemi ülkenin hayvan sağlığını korumak, çiftçilerin güvenliğini sağlamak ve gıda güvenliğini artırmak amacıyla aldığı belirtildi.

Bu ayın başında Avusturya, şap salgını nedeniyle Macaristan ve Slovakya sınırlarını kapatmıştı.

DHA

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Etiketler İngiltere Avrupa Birliği ithalat
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