İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), mayıs ayında faizi yüzde 5.25 seviyesinde faiz bıraktı.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararını açıkladı. Buna göre BoE, politika faizini yüzde 5,25 seviyesinde sabit bıraktı.

BoE, Aralık 2021’de başlayan sıkılaşma döngüsünde, politika faizini art arda 14 kez artırarak yüzde 5,25 ile 16 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı.

Bankanın faiz oranının ağustos ayından itibaren 2024 yılı sonuna kadar art arda faiz indirimi yaparak yüzde 4,5'e düşüreceği tahmin ediliyor.