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İngiltere'de enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı

İngiltere'de enflasyon 41 yılın zirvesine çıktı
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İngiltere'de tüketici fiyatları ekim ayında beklentileri aşarak yıllık yüzde 11.1 olarak gerçekleşti.

İngiltere'de tüketici fiyatları yükselişini sürdürüyor. İngiltere ekonomisindeki çalkantılar durmak bilmiyor ve bu da enflasyona olumsuz yansıyor. İngiltere'de enflasyon Ekim ayında 41 yılın zirvesine çıktı. Ekim'de enflasyon bir önceki aya göre yüzde 2, yıllık bazda da yüzde 11,1 oranında arttı. Bu rakamlar 1981'den bu yana görülen en yüksek oran oldu.

 EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİNİ AŞTI

Ekonomistler Eylül ayında yüzde 10,1 olan yıllık enflasyonun Ekim'de yüzde 10,9'a yükselmesini tahmin etmişti. Aylık bazda ise yüzde 1,8 oranında yükseliş bekliyorlardı.

HUNT: BOE'YE YARDIMCI OLMAK BİZİM GÖREVİMİZ

İngiltere Maliye Bakanı Hunt "Kamu finansmanında sorumlu hareket ederek BoE'ye enflasyonu hedef seviyeye geri getirmekte yardımcı olmak bizim görevimiz. Bu yapmak için vergiler ve harcamalar konusunda bazı zor ancak gerekli kararlar almalıyız. Yüksek Enflasyon ile sürdürülebilir ve uzun süreli büyümeye sahip olamayız" dedi.

Etiketler ingiltere enflasyon
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