İnternetten gıda alışveriş oranlarında dikkat çeken değişim

Özellikle pandemi döneminde tavan yapan internetten alışverişte, gıda alışveriş oranları da üçe katlandı.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'nin (ETBİS) güncel verilerine göre, 2021'in ilk 6 ayında Türkiye'de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75.6 artarak 161 milyar TL'ye ulaştı. 2020'nin aynı dönemine göre gıda sektöründeki ticaret hacmi yüzde 196 oranında yükseldi.

Geleneksel ticaret içerisindeki payı her geçen yıl artan e-ticaret, özellikle pandemi sonrası güçlenen yükselişini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’nin (ETBİS) güncel verilerine göre, 2021'nin ilk altı ayında Türkiye'de toplam ticaretin yüzde 17,6'sı online platformlar üzerinden gerçekleşti.

2021’in ilk 6 ayı itibarıyla Türkiye’de e-ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 75.6'lık artışla 161 milyar TL’ye ulaştı. 2021’in ilk 6 ayında sipariş adetleri yüzde 94.4 artış ile 850.7 milyon adetten 1 milyar 654 milyon adede yükseldi.

2020’nin aynı dönemine göre gıda sektöründeki ticaret hacmi yüzde 196 oranında yükseldi. Bu anlamda zirvede yer alan gıda sektörünü yüzde 158'lik bir artışla reklam ve yüzde 142'lik bir artışla çiçekçilik sektörü izliyor.”

UYGUN FİYAT ARAYIŞI ETKİLİ OLDU

ETBİS verilerini değerlendiren E-Ticaret Altyapı Sağlayıcıları Derneği (EDER) Kurucu Üyesi ve Projesoft CEO’su Yüksel Eminoğlu, bu artışta etkili olan nedenlerden ilkini ‘en uygun fiyata ulaşma imkânı’ olarak açıkladı.

Eminoğlu, işlemlerdeki hız, iade süreçlerinin kolaylığı ve tüm bunlara eklenen pandemi etkisiyle e-ticarette son dönemlerde gözlenen hızlı yükselişin devam ettiğini belirtti.

Eminoğlu, ETBİS verilerine göre Türkiye'de e-ticaret yapan işletme sayısının 321 bin 742'ye çıktığını, bir online pazar yerinde faaliyet gösteren firma sayısının da 312 bin 523 olduğunu söyledi.

Eminoğlu, bu işletmelerden 221 bin 12'sinin en az bir aracı hizmet sağlayıcısı bünyesinde satış yaptığını belirterek şu bilgileri paylaştı:

GIDADAKİ TİCARET HACMİ YÜZDE 196 YÜKSELDİ

“Türkiye'de e-ticaret yapan işletmelerin en çok bulunduğu illere göre dağılımı sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Konya, Kocaeli, Kayseri, Adana ve Denizli oldu.

Ülke genelinde e-ticaret hacminin sektörler itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre değişimini artış bazında gösteren verilerde de gıda sektöründeki büyük yükseliş dikkat çekiyor.”

173 MİLYAR TL İLE KARTLI İŞLEMLER İLK SIRADA



Online alışverişlerin gerçekleştirildiği elektronik platformlara göre dağılımlarında ise yüzde 59 ile mobil cihazların yer aldığı, işlemlerin yüzde 34'ünün web ve yüzde 7'sinin mobil cihaz ile web üzerinden yapıldığı aktarıldı.

Eminoğlu, şu bilgileri paylaştı:

“ETBİS verilerinde e-ticaret hacminin sektörlere göre dağılımına bakıldığında da 22,4 milyar TL ile beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörünü görüyoruz. Onu 10,9 milyar TL ile giyim, ayakkabı ve aksesuar, 7,3 milyar TL elektronik sektörlerinde yapılan alışverişler takip ediyor.

Ödeme şekli itibarıyla sepet tutarlarına bakıldığında 173 milyar TL'lik tutarla kartlı işlemler ilk sırada yer alırken kapıda ödeme ile 66 milyar TL, havale ya da EFT yoluyla da 60 milyar TL'lik işlem yapılmış durumda.”