İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den altın, dolar, konut ve araç uyarısı

Döviz ve değerli metaller hem TCMB'nin hem de ABD Merkez Bankası FED'in Eylül ayı faiz kararını beklerken, piyasanın 2 önemli analisti İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den Dolar, Euro, altın, borsa ile birlikte gayrimenkul ve araç alım satımı yapacaklar için peş peşe kritik uyarılar geldi. İşte piyasanın iki önemli isminin faiz kararları fırtınası öncesi piyasa yorumları...

Piyasalar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararlarına odaklanmışken döviz ve değerli metaller konusunda yaptıkları her yorum dikkatle takip edilen piyasaların iki önemli analisti İslam Memiş ve Selçuk Geçer yatırımcıları uyardı.

İslam Memiş'ten altın uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş altın fiyatları için "Ons altın 1.921 dolarda. 1.930 dolar test edildi, geri geldi. FED'e kadar baskılanma süreci devam ediyor. Teknik olarak 1900 – 1930 dolar aralığını takip ediyoruz. Yükselişin devam etmesi için 1.930'un kırılması lazım, düşüşler için 1900 altı. Dar bant aralığında." dedi.

FED'in faiz kararına kadar altında baskı olacağını ifade eden Memiş, “FED’e kadar baskı altında kalacak, FED sonrası altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlere hazır olun. 1800'lü rakamları konuşmaya başlayacağız. Dolar güçlü duruştan dolayı gram altında da düşüş görmüyoruz, ons tarafındaki gibi” ifadelerine yer verdi.

Yeni altın rallisi iddiası

İslam Memiş ayrıca altın fiyatlarındaki yeni ralli için Ekim ayını işaret ederek, "Ekim ayı itibarıyla ons altın ve gram altında yeni rekorlar bizi bekliyor olacak. Bu baskılanmaya hazırlık yapmanız lazım." dedi. Altında yeni rekorlar için ilk beklediği tarihin Ekim ayı olduğunu belirten İslam Memiş yatırımcılara "Ekim hazırlığınızı yapın, bunlar altın yatırımcısı için fırsat oluşumu" dedi. Gelecek yıl için de beklentilerini açıklayan İslam Memiş, "Gram altında 2024 yılında 2.500 TL ve üzeri, 2025'te ise 3.500 TL ve üzeri rakamları göreceğiz" dedi.

İslam Memiş açıkladı: Dolar biriktiren ne yapmalı ?

"Elinde dolar olan ne yapmalı" sorusuna da yanıt veren İslam Memiş, altındaki düşüşlerin fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, "Parite üzerinden altın, gümüş, euro yapabilirsin. Ons tarafında ekim ayı itibarıyla rüzgâr tersine dönecek ve 2.000 seviyesini göreceğiz. Orta ve uzun vadede yön yukarı" dedi.

Selçuk Geçer'den Dolar yorumu

Öte yandan AK Parti'nin ekonomi politikalarını kendine has diliyle sert bir şekilde eleştirmesiyle tanınan ünlü piyasa analisti Selçuk Geçer, "Dolar yine 27… Hani 20 olacaktı" diye sordu.

Konut fiyatları

Birkaç yıl önce yaptığı "konut fiyatları düşecek göreceksiniz" tahmini tutmayan ve bu tahmininde yanıldığını kendi YouTube kanalında da açık açık ifade eden Selçuk Geçer bu sefer "Depremin ardından konut piyasalarında büyük bir değişiklik yaşanıyor” diyerek bu sürecin yerli ve yabancı yatırımcılara olabilecek etkisine işaret etti.

Geçer konut fiyatları için "TOKİ projesi gibi hükümetin konut sektörüne yönelik attığı adımlardan kaynaklı olarak fiyatlar aşağı çekilebilecek ancak konut talebindeki azalma nedeniyle fiyat düşüşlerinin yaşanabilir. Ev almayı düşünenler için bu süreç önemli” dedi.

Araç fiyatlarına dikkat çekti

Selçuk Geçer ayrıca yeni araç almayı planlayanları da uyardı ve AK Parti iktidarının ikinci el araç satışları için getirdiği 6+6 kuralının yanı sıra küresel piyasalarda yaşanan üretim sorunlarına ve fiyat artışlarına dikkat çekerek "Belirli araç türlerinde fiyatlar önemli oranda artacak" dedi.