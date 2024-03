İslam Memiş'ten altın fiyatları için kritik uyarı

2024 yılına yükselişle giren ve son 15 günde Cumhuriyet tarihi rekorlarını peş peşe kıran altın fiyatları için piyasanın bir bileni para ve değerli metaller uzmanı İslam Memiş'ten kritik bir uyarı geldi.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "6 aydır söylüyordum..." dedi ve rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları doğrultusunda yatırımcıları uyardı.

Finans analisti İslam Memiş, Borsa İstanbul'da yaşanan günlük düşüş, dolardaki yükseliş ve ekranlar ile serbest piyasadaki makas aralığı, gram altın ve ons altındaki hızlı yükseliş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İslam Memiş, yaşanan her gelişmeyi farklı bir noktadan uyararak yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

İslam Memiş'in borsa uyarısı

Borsa İstanbul'daki yükselişlerin 8400 puana kadar sürebileceğini uyaran İslam Memiş, kısa vade için borsaya dair şunları söyledi:

"Borsa İstanbul 8860 puandan günü tamamladı. 0.53 puanlık değer kaybı vardı. 9400'den başlayan düşüşün 8750 ve 8400'e kadar devam edeceğini öngörüyorum. 8750 - 9100 aralığında kısa vadede oyalanabilir. Cuma günü Fitch'in Türkiye'nin kredi görünümü notu açıklanacak. Bu tepki alımlarına neden olabilir ancak 8400 öngörüm hala geçerli. Şu anda endeks tarafında 8750-9100'ü takip edeceğiz. Bir sonraki satışlarda 8400'ü bekliyorum. Benim giriş yapacağım seviye 8400 puan seviyesi."

"Dolar'daki makasa dikkat"

"Dolar TL kuru 31.60 kuruş. Resmi kur tarafında 31 buçukken serbest piyasalarda 32.50 seviyelerinde. Tam 1 liralık fark var. Mart ayındaki ajandamız gerçekleşiyor. Martta 32 lira seviyesine yerleşeceğini ifade etmiştim. Bu gerçekleşti. Serbest piyasalarda da mart bitene kadar 32'ye yerleşen kur görmeye devam edeceğiz. Yaz aylarında 40-45 bandını beklemeye devam ediyoruz. Döviz kurlarındaki ataklar hiç sürpriz değil."

"Euro TL kuru 34.75 - 35.30 lira aralığında serbest piyasalarda. Bu yılki sloganımız, euro idi. 2024'te euro, dolara kıyasla daha fazla kazandıracak."

İslam Memiş'in altın uyarısı

İslam Memiş, gram altın ve ons altındaki hızlı yükseliş için de uyararak yapılması gerekeni açıkladı. "Ons altında ve gram altında sert yükselişler var. Bu yükselişler bizim için sürpriz değil. Bu yıl 3000 lira üzerindeki seviyeleri göreceğiz. Ons altın 2141 dolara kadar yükseldi. 2070 dolardan başlayan yükselişler 2140 dolara kadar geldi ancak teknik olarak ihlal edilen alanlar var. 2350 dolara kadar yükseliş beklentim devam ediyor. Bir günlük yükselişin bu kadar agresif olması fake yükseliştir, dikkat etmenizde fayda var. 2050-2150 bant aralığını takip edeceğiz. Satış ihtimali var şu zamanlarda. Ben 2100 doların altına sarkmasını beklerim, alırım. Ben bu fiyattan şu an altın almam, kar satışlarını beklerim. Şu anda yüksek."

"Cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam verisi var. Fed başkanın açıklaması var, 100 dolarlık satış gelebilir dikkat edin."

"2327 liraya kadar yükseldi gram altın Kapalıçarşı'da. Dikkat edeceğiz şimdi. Düşüşler bir o kadar sert olabilir. Bir günde 100 lira yükselmesi sağlıksız. Kar satışlarına karşı dikkat etmek lazım. Bant aralığı 2170-2270. Bu bant aralıklarını takip edeceğiz gram altında. Yılın son çeyreğinde 3000 lira cepte, takip edeceğiz. 6 aydır söylüyorum zaten. 3000 - 3500 lira aralığı da var. Onu daha sonra açıklayacağım. Daha sonraki zirveleri size açıklayacağım. Şu an elinizdeki varlıklara sahip çıkın. Satış için erken. Alım yapmayanlara üzülüyoruz. Her ayı arayacaksın. Her ay yeni rekor kıran gram altın karşında olacak. Her ay, geçen ayın bedava olduğunu göreceksin."

"Gümüş ve altın alan şanslı"

"Bizimle birlikte borsadan çıkıp gümüş ve altın alan şanslı. Gümüşün onsu ve gramı da yükseldi. 24 dolar ve 24 liraya yükseldi. Hedefimiz ons gümüşte 26 dolar, gram gümüşte 26 lira. Altına kıyasla gümüş oldukça ucuz. Elimde dolarım olsa, Türk Liram olsa gümüş alırdım. Rasyodan kaynaklı yükseliyor. Finali 32 dolar ve 32 lirada yapıyoruz ons gümüş ve gram gümüşte."