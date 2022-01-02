İsmail Saymaz bombaladı: Kazığın feriştahı hükümetten geldi!

Gazeteci İsmail Saymaz, yeni yılla birlikte gelen zamları "Marketlere sözde fiyat baskını yapılırken, kazığın feriştahı hükümetten geldi" sözleriyle eleştirdi.

Türkiye'de hayat pahalılığı her geçen gün kendisini daha fazla hissettirirken, döviz kurlarındaki düşüşle fiyatlarda indirim beklentisine giren vatandaşlar yeni yılın ilk dakikalarında zam yağmuruyla karşılaştı.

Gelişmeleri kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda değerlendiren gazeteci İsmail Saymaz, "Güya dolar düşünce fiyatlar düşecekti. Marketlere sözde fiyat baskını yapılırken, kazığın feriştahı hükümetten geldi" dedi. Ardından şunları not düştü:

"Elektriğe yüzde 52’den 127’ye kadar… Doğalgaza yüzde 25…Buğdaya yüzde 23 zam! İki boğaz köprüsünde çift yönlü tarifeye geçildi. Neyse ki köprünün ortasında."

YENİ ZAMLAR

Doğalgaza yüzde 25, elektriğe yüzde 50 zam geldi. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarsa yüzde 125 zamlandı. Ayrıca boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de arttı.