İşsizlik Sigortası Fonu’nda büyük artış

Açıklanan verilere göre, İşsizlik Sigortası Fonu'nun toplam varlığı, Mayıs ayından Haziran ayına, 3 milyar TL arttı.

Mayıs sonu itibarıyla 103 milyar 141.3 milyon TL olan İşsizlik Sigortası Fon'un menkul kıymet ve nakit varlığı haziran sonunda 106 milyar 127.6 milyon TL seviyesine yükseldiği, İŞKUR'un ‘İşsizlik Sigortası Fonu Bülteni’nde yer aldı.

İŞKUR’un Bültende verdiği bilgiye göre, 14 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Fon Varlığı 106 milyar 274 milyon 728 bin TL olarak belirlendi.

Fon varlığının yüzde 88.76'sı tahvil, yüzde 11.24'ü mevduattan oluştu. Bir önceki ay tahvil miktarı yüzde 89,25, mevduat miktarı yüzde 10,75 olmuştu.

Bugüne kadar işsizlik ödeneğine 16 milyon 597 bin 415 kişi başvururken, 9 milyon 272 bin 744 kişi ödenek almaya hak kazandı. Bu kapsamda hak eden kişilere Fon'dan 46 milyar 796,8 milyon TL ödeme yapıldı.

Haziran ayında önceki dönemden ödemesi devam edenlerle birlikte 430 bin 5 kişi için ödeme miktarı 748,5 milyon TL oldu.

Aynı ayda 4 bin 475kişi için kısa çalışma ödeme miktarı 1,02 milyon TL, bin 262 kişi için 2,6 milyon TL yarım çalışma ödeneği ve 169 kişi için 1,5 milyon TL ücret garanti fonu ödeneği sağlandı.