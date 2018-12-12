İşssize 2 bin lira maaş

Kamuoyu, görüşmelerine başlayan ve bu ayın sonunda sonuçlanması beklenen asgari ücret görüşmelerine kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın ikinci toplantısını yapmaya hazırlanırken, belirlenecek ücret sadece asgari ücretle çalışan 7 milyonu değil, işsizlik maaşı alan 700 bin kişiyi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü işsizlik maaşı da asgari ücret kadar artacak.

İŞSİZLER DE YENİ YILA ZAMLI MAAŞ İLE GİRECEKLER

İşsizlerin hayatlarına devam etmelerini sağlamak için kurulan İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işsizlere her ay en düşük 805 TL, en yüksek 1.611 TL maaş ödemesi yapılıyor. Asgari Ücret Komisyonu'nda taraflar uzlaşır, kamuoyunun beklediği 2 bin TL rakamı açıklanırsa işsizler de yeni yıla zamlı maaş ile girecek. Bu doğrultuda en düşük işsizlik maaşı 1.005 TL,en yüksek işsizlik maaşı da 2 bin TL'ye yükselecek.

İŞSİZLİK MAAŞI ALANLARIN SAYISI 530 BİNE ULAŞTI

Hükümet geçtiğimiz günlerde 120 gün kesintisiz hizmet akdine tabi olması şartını kaldırarak 120 bin işsize daha işsizlik maaşı alma imkanı getirmişti. Bu arada işsizlik maaşı alanların sayısı 530 bine ulaşırken ödenen miktar da 506 milyon liraya ulaştı.