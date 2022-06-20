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İstanbul'da ekmeğe ''kaçak'' zam geliyor

İstanbul'da ekmeğe ''kaçak'' zam geliyor

İstanbul'da gayriresmi zamlarla 4.5 TL'ye kadar çıkan ekmek fiyatlarının, bazı ilçelerde yarından itibaren 5 TL'ye çıkacağı belirtildi.

Vatandaş hayat pahalılığıyla boğuşurken zamların ardı arkası kesilmiyor. İstanbul'da ekmeğe yine zam geliyor. Bazı ilçelerde resmi tarife olmaksızın 4.5 liraya kadar çıkan ekmek fiyatına yarın gelmesi beklenen zam ile birlikte 240 gram ekmeğin 5 liraya çıkması bekleniyor. 

Sözcü'den Gamze Bal'ın haberine göre, İTO 12 No’lu Ekmek Un ve Unlu Mamuller Meslek Komitesi Başkanı Hasan Demir, “Bugün itibarıyla henüz uygulamaya alan yok ama yarından itibaren Kadıköy, Üsküdar ve Ataşehir’deki fırıncılar ekmeği 5 liradan satacak” dedi.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise "Resmi tarifenin üzerinde satış yapmak tabii ki doğru değil ama mevcut satış fiyatlarıyla ekmek üretilemiyor. Zarar eden esnaf üretime devam edebilmek için bizi de pek dinlemiyor" diye konuştu.

RESMİ TARİFE TEMMUZ AYINDA
Çetin şöyle devam etti:

"210 gram ekmeğin 4 liraya çıkmasını onaylayan resmi tarife temmuzda çıkınca, 250 gram ekmeğin 5 TL’den satılması resmi olarak da mümkün olacak. Fırıncı ekmeğe zam talep ediyor ama bu talep onaylanana kadar maliyetler yine artıyor ve bizim talep ettiğimiz fiyat düşük kalıyor. Geçen sene 130 liraya aldığımız unun bu yıl 550 liraya çıkacağını söyleseler ya da akaryakıtın 30 liraya çıkacağını söyleseler, inanmazdım"

BİR YILDA YÜZDE 150 ZAM
İstanbul’da 210 gram ekmeğin 4 liradan satılması bile daha resmi onay almadı. Temmuz ayında resmi tarifenin çıkması beklenirken, bu olmadan ekmek yeni bir gayriresmi zamla 5 liraya çıkmış olacak.

Fırıncılar ise bu zamları 14 bin TL’lik cezai yaptırımı göze alarak yaptığını söylüyor.

Şu anki resmi tarifeye göre ekmeğin kilosu 14,3 TL iken, yarın yapılması planlanan gayriresmi zamla birlikte ekmeğin kilogramı 20 lirayı aşacak ve ekmeğe son bir yılda yüzde 150 zam gelmiş olacak.

GEÇEN YAZ 2 LİRAYDI
Öte yandan, geçen sene mayıs ayında 1.75 TL’den 2 TL’ye çıkan ekmek fiyatlarının, 2021’in yaz ayları sonunda 2.5 TL’ye çıkması gündemde idi. 11 Kasım 2021’de İTO’dan gelen onayla resmi olarak zamlanan ve 2 liradan 2,5 liraya çıkan ekmek fiyatları, ilerleyen aylarda bazı ilçelerde önce 3, sonra 3,5 liraya kadar çıkmıştı.

Sözcü

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