İstanbul'da rekoru Ruslar kırdı

Dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinin başında gelen İstanbul 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlayarak tüm yılların rekorunu kaydetti. En çok ziyaretçi ise Rusya'dan geldi.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, kente gelen yabancı sayısında bir önceki yıla göre yüzde 8,44 artış görüldü. İstanbul’da 2023 yılında 17 milyon 370 bin 30 yabancı ziyaretçi ağırlandı.

2023'te İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi 1 milyon 990 bin 226 kişi ile Rusya oluştururken 1 milyon 286 bin 504 ziyaretçi ile Almanya ikinci, 1 milyon 53 bin 638 ziyaretçi ile İran üçüncü, 853 bin 766 ziyaretçi ile ABD dördüncü oldu. ABD'yi sırasıyla 701 bin 361 kişi ile İngiltere (Birleşik Krallık), 604 bin 509 kişi ile Suudi Arabistan ve 589 bin 149 kişi ile Fransa takip etti.

İstanbul’a 2023'te giriş yapan yabancı ziyaretçilerin ilk tercihi İstanbul Havalimanı oldu.

Hava yolu ile gelen ziyaretçilerin yüzde 71,78’i geçtiğimiz yıl İstanbul Havalimanı’nı kullandı. 12 milyon 177 bin 784 yabancı ağırlayan İstanbul Havalimanı en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı ilk sınır kapısı olurken, yüzde 28,12 ile ikinci sırada yer alan Sabiha Gökçen Havalimanı’nı 4 milyon 771 bin 157 kişi tercih etti.

2023'te hava yoluyla İstanbul’a gelen yabancı ziyaretçi sayısı da 16 milyon 964 bin 432 oldu.

İstanbul’a geçtiğimiz yıl deniz yoluyla gelen yabancı sayısı ise 405 bin 598 olarak kayıtlara geçti.