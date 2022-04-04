İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 73 arttı!

İstanbul Planlama Ajansı'nın fiyat analizlerine göre, şehirde 'yaşam maliyeti' son 1 ayda yüzde 11,7, son 1 yılda ise yüzde 73,3 artış gösterdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki yaşam maliyetinin son 1 yılda fahiş bir şekilde arttığına dikkat çekti.

Ajansın Mart ayı fiyat analizlerine göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11,17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analize göre maliyet son 1 yılda ise yüzde 73,63 arttı.

Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle:

- Toz şeker: Yüzde 27,10

- Ayçiçek yağı: Yüzde 39,95

- Prinç: Yüzde 4,43

- Kırmızı et: Yüzde 21,30

- Tavuk eti: Yüzde 28,54

- Motorin: Yüzde 42,57