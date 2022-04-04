İstanbul'da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 73 arttı!
İstanbul Planlama Ajansı'nın fiyat analizlerine göre, şehirde 'yaşam maliyeti' son 1 ayda yüzde 11,7, son 1 yılda ise yüzde 73,3 artış gösterdi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kentteki yaşam maliyetinin son 1 yılda fahiş bir şekilde arttığına dikkat çekti.
Ajansın Mart ayı fiyat analizlerine göre, İstanbul'da yaşamanın maliyeti, son 1 ayda yüzde 11,17 arttı. Seçilmiş ürünler üzerinden yapılan analize göre maliyet son 1 yılda ise yüzde 73,63 arttı.
Analizlerde baz alınan bazı ürün kalemlerindeki 1 aylık artış ise şöyle:
- Toz şeker: Yüzde 27,10
- Ayçiçek yağı: Yüzde 39,95
- Prinç: Yüzde 4,43
- Kırmızı et: Yüzde 21,30
- Tavuk eti: Yüzde 28,54
- Motorin: Yüzde 42,57
İstanbul’da yaşam maliyeti artmaya devam ediyor. Seçilmiş ürünler üzerinden yaptığımız fiyat analizine göre Mart ayında İstanbul’da yaşam maliyeti son bir ayda %11,17; son bir yılda ise %73,63 arttı. #enflasyon #İPA #İstanbul #yaşam #zam pic.twitter.com/Fz4ab8rsX5— İstanbul Planlama Ajansı (@ipaistanbul) April 4, 2022
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