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İstanbul'un dev AVM'si satılıyor mu? Resmi açıklama geldi

İstanbul'un dev AVM'si satılıyor mu? Resmi açıklama geldi
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İstanbul'un en büyük alışveriş merkezlerinden olan Zincirlikuyu'daki Zorlu AVM'nin 1.5 milyar euroya satışa çıkarıldığı iddiaları üzerine holdingten açıklama geldi.

Zorlu Holding'in, Zorlu Center AVM'yi satışa 1.5  milyon euroya satışa çıkardığı iddia edildi. Söz konusu iddia, Zorlu Holding tarafından yalanlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, holdingin finansal borçlarını tam ve zamanında ödediği vurgulanarak, Zorlu Center’ın satışına ilişkin herhangi bir yönetim kurulu kararının bulunmadığı ifade edildi. Şirket, iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve söz konusu haberlerin şirketle ilişkisi olmadığını belirtti.

Zorlu Holding'in açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Bir kısım haber sitelerinde, Grubumuz CEO'su Sn. Ömer Yüngül'ün 20.05.2025 tarihindeki basın açıklamaları ile ilgili haberlere ilişkin olarak; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ'nin 'Haber ve Söylentilerin Doğrulanması' başlıklı 9'uncu maddesi hükmü kapsamında aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur:

Şirketimizce finansal borç geri ödeme yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilmektedir.
Haberlere konu işten çıkarmalar, şirketimizin stratejik hedefleri doğrultusunda operasyonel verimliliği artırmak, kaynak kullanımını optimize etmek ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemek amacıyla sınırlı olup, yasal mevzuat çerçevesinde ve çalışanlarımızın tüm yasal haklarına saygı gösterilerek yapılmaktadır. Mevcut durum itibarıyla sermaye piyasası mevzuatına aranan önemlilik eşiklerini aşan bir durum söz konusu değildir.

"SATIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şirket aktiflerimizin satışına ilişkin herhangi bir konunun gündemde olmaması sebebiyle bugün itibarıyla alınmış yönetim kurulu kararı bulunmamakta olup, şirketimizin söz konusu haberler ile ilişkisi yoktur. Olası aktif satışları ticari hayatın olağan akışı içinde gerektiğinde şirketimiz özelinde değerlendirilecek bir konudur.

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Etiketler zorlu avm AVM alışveriş merkezi zorlu
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