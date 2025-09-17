İstanbul'un en ünlü AVM'lerinden biriydi... Tarihe karıştı!

Bir dönem İstanbul'un en ünlü alışveriş merkezlerinden biri olan Profilo AVM tarihe karıştı. Yıkımı tamamlanan AVM'nin yerine konut yapılıyor.

Türkiye’nin inşaat devlerinden Artaş Grubu, İstanbul’un en köklü alışveriş merkezlerinden Profilo AVM’nin bulunduğu alanda milyonlarca dolarlık konut projesine devam ediyor.

Bir dönem İstanbul’un en hareketli noktalarından biri olan Profilo AVM, çevrede açılan yeni alışveriş merkezleriyle cazibesini kaybetmiş, ardından İş Bankası’na satılarak İş GYO bünyesine geçmişti.

İş GYO’dan yapılan açıklamada, Artaş İnşaat ile imzalanan sözleşmeye dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Şirket portföyüne dahil edilen Profilo AVM’ye ilişkin olarak Artaş İnşaat ile ‘Arsa Payı Karşılığı Hasılat Paylaşımı ve Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi’ imzalanmıştır. Proje kapsamında elde edilecek tüm gelirlerin %40’ı arsa bedeli karşılığı hasılat payı olarak şirketimize ödenecek, asgari hasılat payı 65 milyon USD+KDV olarak belirlenmiştir."

Yıkım tamamlandı

Sözcü'de yer alan habere göre, Profilo AVM’yi uzun süredir görmeyen vatandaşlar, arazide yükselen yeni inşaatı görünce şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Tüm kalıntıları temizlenen alanda zemin aşamasının tamamlandığı ve yeni konut projesinin hızla yükseldiği gözlemleniyor.

Sözcü