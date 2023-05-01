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İstanbul’un nisan ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul’un nisan ayı enflasyonu belli oldu
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Mayıs'ta açıklayacağı enflasyon rakamları öncesinde en net gösterge olarak görülen İstanbul enflasyonu İstanbul Ticaret Odası tarafından açıklandı.

İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksi, 2023 Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,46 arttı.

Toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi’nde yıllık artış yüzde 70,58 olarak gerçekleşti. Endeks aylık yüzde 3,14 oranında arttı.

Mart ayında yıllık bazda artış perakendede yüzde 73,02, toptan fiyatlarda ise yüzde 74,22 olmuştu.

ALT ENDEKSLERDEKİ FİYAT HAREKETLERİ

Nisan 2023'te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Giyim Harcamalarında ise yüzde 29,04, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 11,97, Gıda Harcamalarında yüzde 3,87, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,32, Konut Harcamalarında yüzde 1,68, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 1,32, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 0,64, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,24 artış izlendi.

TOPTAN FİYATLAR

Nisan 2023'te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 16,25, Mensucat Grubunda yüzde 3,35, İnşaat Malzemeleri Grubunda yüzde 2,96, Gıda Maddeleri Grubunda yüzde 0,76, Madenler Grubunda yüzde 0,61 artış, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde -10,45, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde -1,10 azalış izlendi.

Etiketler istanbul enflasyonu enflasyon enflasyon rakamları ito istanbul ticaret odası
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