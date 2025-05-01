İstanbul'un nisan enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odası, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon rakamları öncesinde gösterge niteliğindeki nisan ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), nisan ayı Tüketici Fiyat İndeksi verilerini açıkladı.

Buna göre nisan ayında İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İTO Tüketici Fiyat İndeksi aylık bazda %3,21 artış kaydetti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı ise %47,21 olarak kayıtlara geçti.

Eğitim harcamalarında değişim olmadı

Nisan ayında İstanbul Tüketici Fiyat İndeksinde bir önceki aya göre Giyim ve Ayakkabı Harcamaları grubunda yüzde 13,59, Konut Harcamaları grubunda yüzde 6,66, Haberleşme Harcamaları grubunda yüzde 5,22, Ulaştırma Harcamaları grubunda yüzde 3,93, Ev Eşyası Harcamaları grubunda yüzde 3,74, Lokanta ve Oteller Harcama grubunda yüzde 3,15, Çeşitli Mal ve Hizmetler Harcama grubunda yüzde 3,12, Alkollü İçecekler ve Tütün Harcamaları grubunda yüzde 2,29, Sağlık Harcamaları grubunda yüzde 2,13, Eğlence ve Kültür Harcamaları grubunda yüzde 2,03, Gıda ve Alkolsüz İçecekler Harcama grubunda yüzde 1,57 artış izlenirken Eğitim Harcamaları grubunda değişim izlenmedi.

TÜİK enflasyonu pazartesi açıklayacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ise ülke geneline ilişkin enflasyon rakamlarını her ayın 3’ünde açıklıyor. Ancak, 3 Mayıs tarihinin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle nisan ayı enflasyon verileri 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak. Verinin açıklanmasının ardından mayıs ayında kiralarda uygulanabilecek tavan artış oranı da netlik kazanacak.

Son olarak mart ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından nisan ayında kiralarda uygulanabilecek tavan zam oranı yüzde 51,26 olarak belirlenmişti.