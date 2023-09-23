İşte emekli zammında masadaki 3 formül

Bu hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan onay alındıktan sonra TBMM'ye sunulacak olan milyonlarca emeklinin maaş zammı düzenlemesinde masadaki 3 formül belli oldu.

Milyonlarca emeklinin maaşlarında yapılacak ek iyileştirme için sona yaklaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yaklaşık 17 milyon emekli için çalışmalarda üç ayrı formül ortaya çıktı. Zam çalışması ile ilgili takvim de belli oldu. Çalışma ile Hazine ve Maliye bakanlığı bürokratların hazırlığını yaptığı çalışmalar için üçlü bir zirve yapılacak.

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya gelecek. Önümüzdeki hafta yapılması beklenen toplantıda son şekli verilecek çalışma, Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis aşamasına geçilecek.

EMEKLİYE ZAM İÇİN 3 FORMÜL MASADA



Emekliler için yapılacak iyileştirme ve ara zam yasa ile yapılacağından, en erken Ekim ayında Meclis'e taşınacak. Emekliler Ekim'de Meclis'e taşınacak torba teklife iyileştirmenin de eklenmesini beklerken, çalışmada 3 başlığın masaya yatırıldığı belirtiliyor. Burada hem kök aylıkları artıracak hem en düşük emekli aylığı ödemesini yükseltecek formüller masada bulunuyor.



Birinci formül emeklilerin tamamına bir oransal artış yapılması. Bu artış refah payı şeklinde yansıtılabilir. Buna göre Temmuz ayında refah payı ile birlikte yüzde 25 zam alan emeklilere ilave bir artış daha yapılmış olacak.

İkinci formül ise kök maaşlara yapılacak bir seyyanen artış şeklinde düşünülüyor. Burada Temmuz ayında kök maaşı 7.500 TL'nin altında kalan emekliler yüzde 25 zam almış kök maaşları artmış ancak ellerine geçen para 7.500 TL'de kalmıştı.Bu durumun düzeltilmesi de sağlanmış olacak. Burada seyyanen artışın kademeli olarak artırılması da Ssöz konusu olabilir. En düşük maaştan başlayarak bir kademe artışı gündeme gelebilir.

EMEKLİYE REFAH PAYI



Üçüncü formülde ise taban maaşın artırılması var. bilindiği gibi 3.500 TL olan taban maaş önce 5.500 TL'ye ve ardından da 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun altında maaş alan emeklilerin aylıkları 7.500 TL'ye tamamlanarak ödeniyor. Burada Hazine desteği sağlanarak taban maaşa ulaşılıyor. Taban maaşta yapılacak bir artış emeklilerin alacakları en düşük aylığı da yükseltmiş olacak. Böylece Hazine desteği artırılacak ve emeklilere bir iyileştirme yapılmış olacak. Burada konuşulan rakam ise 10 bin lira seviyesi. Öte yandan Ocak ayında yapılacak enflasyon artışının üzerine bir refah payı eklenmesi de gündemde.



Orta Vadeli Program'da yer alan yüzde 654 oranındaki enflasyon öngörüsü ile yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 30'un üzerinde çıkıyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin enflasyon artışı bu oranda olurken memurlar ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşme artışı ile birlikte yüzde 49'u geçiyor. Burada yapılacak bir refah payı artışı ile tüm emeklilerin Ocak zammının yüzde 50'inin üzerine çıkması da öngörülüyor.

100. YIL İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ ?



Tüm bu çalışmaların dışında gündemde olan bir diğer konu ise emeklilere Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla ikramiye verilmesi. Bu konuda bir çalışma yapıldığı, bir seferlik ödenmesi planlanan ikramiye tutarının en az 5 bin lira olması üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Türkiye Emekliler Derneği ise bu tutarın 10 bin lira olması yönünde çağrı yaptı. Eğer ikramiye verilmesi kararı alınırsa, düzenleme Ekim ayında torba yasa ile Meclis'e sevk edilecek.