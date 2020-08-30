İşte yatırımcının yeni gözdesi! ''Fiyatı 4 bin doları görecek''

Dünya Gazetesi’nden Evrim Küçük’ün haberine göre, Yatırımcıların güvenli liman arayışının devam ettiği şu dönemde teknik göstergelerin alım işaret ettiği yatırım adreslerinden biri de paladyum. Yılın ilk iki ayında fiyatı 2.900 dolar/ons seviyesine dayanan, sonrasında ise otomotiv sektöründen gelen talebin yavaşlamasıyla 2.250 dolara gerileyen paladyumun yılın ikinci yarısında yükselişini sürdürmesi bekleniyor. Gelecek 3 yıl içinde ise fiyatların 4.000 dolara kadar çıkabileceği tahminleri yapılıyor.

Paladyum otomotivden elektronik ve mücevhere kadar birçok farklı sektörde kullanılıyor. Bu da ekonominin yolunda gittiği dönemlerde artan taleple fiyatların yükselebileceği anlamına geliyor. Diğer yandan altından 30 kat daha ender bir metal olması nedeniyle piyasalardaki türbülans dönemlerinde güvenli liman olma özelliği taşıyor.

HEM EMTİA HEM DE GÜVENİLİR ENSTRÜMAN

Paladyum, 1990’lı yılların sonuna kadar 200-300 dolar aralığında işlem görüyordu. Sonrasında internet patlaması yaşanan yıllarda ilk kez 1.000 doların üzerine çıktı fakat 2000’lerin başında yeniden normal seviyelere geri çekildi. 2008 krizinde altın kadar prim yapmayı başaramasa da, ekonomi toparlanmaya başladıktan sonra yavaş ama istikrarlı yükseldi. ABD-Çin ticaret savaşının patladığı 2018 yılından sonra ise hızlı yükselişine başladı. Belirsizlik döneminde güvenli liman tercihleri arasına katılan paladyum, korona virüs pandemisinde sıçrama yaparak sadece bir emtia değil güvenilir bir enstrüman olarak da kendini kanıtladı.

4 BİN DOLARA KADAR YÜKSELEBİLİR

Diğer tüm finansal varlıklar gibi şu an paladyum için de yeni bir işlem ortamı oluştu. Tüm yatırım araçlarının seyri pandemi ve haber akışıyla şekilleniyor.

Analistlere göre risk iştahının zayıf olması, jeopolitik ve ticari gerginlikler paladyuma destek verebilir. Öte yandan otomotiv sektörünün talebinin güçlenmesi de alımları artırabilir.

Yapılan bir analizde paladyum fiyatlarının bu yılın son çeyreğinde 2.500-2.600 dolara çıkacağı tahmini yapıldı. Beyaz metal için görünümün pozitif olduğu vurgulanan analizde 1 yıl içinde ise fiyatların artan talep ve jeopolitik endişelerden destek bularak 2.800-3.000 dolara tırmanabileceği öngörüldü.

3 yıl içinde ise arz/talep dengesi ve piyasalardaki risklerin etkisiyle fiyatların 3.500-4.000 dolara kadar yükselebileceği tahmini yapıldı.