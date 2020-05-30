Karadeniz'de ihracatın lideri belli oldu!

AA muhabirinin, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, bölgeden ocak-nisan döneminde 1 milyar 411 milyon 883 bin 691 dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Bu dönemdeki ihracatın 397 milyon 326 bin 444 dolarlık bölümü Trabzon'dan yapıldı.

Bölge ihracatının yüzde 28'inin karşılandığı Trabzon, 18 il içerisinde lider konumda yer aldı.

Trabzon ihracatında 303 milyon 588 bin 790 dolarla fındık ve mamulleri ilk sırayı alırken, 38 milyon 667 bin 601 dolarla yaş meyve ve sebze ikinci ve 22 milyon 152 bin 10 dolarla da su ürünleri ve hayvancılık mamulleri üçüncü sıraya yerleşti.



"Trabzon, Karadeniz Bölgesi ihracatını sırtlayan il oldu"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon'un her dönem bölge ve ülke ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğunu söyledi.

Kentin yılın ilk 4 ayında da bu potansiyelini koruduğuna değinen Kalyoncu, "Trabzon, Karadeniz Bölgesi ihracatını sırtlayan il oldu ve bu üstünlüğünü de her yıl sürdürdü. Tarihten gelen güçlü ihracat kültürü ile Trabzon son 20 yıl içinde ihracatını 6 kat artırdı." diye konuştu.

Kalyoncu, bölge illeri içinde Trabzon'un ihracat yapılan ülke sayısı olarak da liderliği elinde bulundurduğuna işaret ederek, kentin ihracatta en fazla ülke çeşitliliğine sahip il olduğunu aktardı.