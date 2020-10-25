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  3. 25 Ekim 2020 15:42

''Karadeniz'deki rezervin ekonomik karşılığı 80 milyar dolar''

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezerviyle ilgili olarak, ''Bu rezervin ekonomik olarak karşılığı tam 80 milyar dolar. Bu bizi hem masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacak.'' dedi.

''Karadeniz'deki rezervin ekonomik karşılığı 80 milyar dolar''
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AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezerviyle ilgili, "Bu rezervin ekonomik olarak karşılığı tam 80 milyar dolar. Bu bizi hem masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelede çok büyük bir avantaj sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Karanidez'de yapılan sondaj çalışmalarında 320 metreküplük doğalgaz bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftasonu yaptığı açıklamada, 85 milyar metreküplük ek rezerv keşfediliğini belirterek, toplam rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını duyurmuştu.

DHA

doğalgaz , cari açık , karadeniz , rezerv , ekonomik
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