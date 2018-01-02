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  3. 02 Ocak 2018 09:21

Katar'dan flaş Türk Telekom açıklaması

ürk Telekom'u kimin alacağı tartışılırken Katarlı şirket Ooredoo görüşmelerin pazarlık aşamasına geçmediğini açıkladı.

Katar'dan flaş Türk Telekom açıklaması
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Bloomberg’ün haberine göre; Katarlı telekom şirketi Ooredoo Türk Telekom hissesi alımı ile ilgili ön görüşmeler yapıldığını ancak bu ön görüşmelerin pazarlık aşamasına ilerlemediğini açıkladı.

Ooredoo Katar Borsası'na Pazar günü açıklama yaptı. Kasım ayında Katarlı telekomünikasyon şirketi Ooredoo’nun, Türk Telekom'un temerrütteki ana hissedarının payını almakla ilgilendiği basına yansımıştı.

Ortadoğu ve Afrika'nın en büyük altıncı telekomünikasyon şirketi olan Ooredoo, kaynaklara göre Türk Telekom'un yüzde 55'ine sahip olan Otaş'a teklif vermeye karar vermişti.

 

türk telekom , katar
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