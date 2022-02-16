  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. KDV indirimi sonrası ayçiçek yağında indirim

KDV indirimi sonrası ayçiçek yağında indirim

KDV indirimi sonrası ayçiçek yağında indirim

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), ürünlerinde KDV indirimi gerçekleştirdi. KDV indirimi sonrası Toprak Mahsulleri Ofisi, ayçiçek yağı fiyatlarını 92,50 liraya çekti.

Son günlerde yaşanan zamların ardından birçok vatandaş, indirimli ürün takibi yapmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel tüketim maddelerindeki KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e düşürüldüğünü açıkladı. Kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından Toprak Mahsulleri Ofisi de (TMO), ürünlerinde KDV indirimi gerçekleştirdi.

Temel gıda ürünlerindeki KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesi ile birlikte Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) indirimli fiyattan satışlar başladı. İndirimin ilk gününde TMO'nun Aydın'daki satış ofisinde kuyruklar oluşmuştu. İlk gün piyasada 120 lira ile 180 lira arasında satılan 5 litrelik ayçiçek yağı 92,5 liradan satışa sunuldu.

92,50 LİRA OLDU
TMO ayçiçek yağında 6,50 TL indirim yaptı. Litresi 20 TL'ye kadar düşen ayçiçek yağını TMO, KDV'de yapılan yüzde 7'lik indirimin ardından 92,50 TL'ye kadar düşürdü. 

Etiketler yağ ayçiçek yağ fiyat
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakanlık adım adım açıkladı: İşte 9 soru ve 4 senaryoda Altın Tasarruf Sistemi
Fatih Altaylı konuklarını ''Atatürk'ün elini ayağını öpeceksiniz'' diyerek susturdu
Meteoroloji uyardı: Kar geri dönüyor!
Yaşını duyan inanmıyor! ''En seksi büyükanne'' gençlik sırrını ilk kez açıkladı
Erdoğan açıkladı: Elektrik faturalarında yeni düzenleme
OnlyFans yıldızı fotoğraf aşkı yüzünden oğlunu kaybetti!
Bir Zamanlar Çukurova'nın Gülten'i Selin Genç'ten köylü kızını unutturacak paylaşımlar
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nu buluşturan tören! Böyle selamlaştılar
İşte Türkiye'deki en ucuz sıfır otomobil fiyatları
Erbakan'dan ortalığı karıştıracak çağrı: ''6284 sayılı kanun derhal iptal edilmelidir''