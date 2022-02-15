KDV indiriminin bütçeye yükü hesaplandı

AK Parti iktidarının temel gıda ürünlerindeki KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren düzenlemesinin bütçeye yükü hesaplandı: 30 milyar TL!

Temel gıda ürünlerinden alınan KDV oranının yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin bütçeye yükü 25-30 milyar TL civarında hesaplanıyor.

Enflasyonla mücadele çerçevesinde temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmişti.

Bloomberg HT yayınına katılan vergi hukukçusu Dr. Numan Emre Ergin, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı rakamlardan yola çıkarak KDV indiriminin bütçe üzerinde yaratacağı yükü hesapladı.

Ergin’in değerlendirmeleri şöyle: “KDV’de yüzde 18 genel oran ve bunun yanında yüzde 8 ila yüzde 1’lik indirimli oranlar var. Aslında ekmek gibi bazı temel gıda oranları yüzde 1 olarak uygulanıyordu fakat KDV listesinde bu yüzde 8 başlığı altında bulunan çeşitli gıda kalemleri bir üst listeye taşındı ve yürürlüğe girmesinden itibaren yüzde 1 olarak uygulanacak. Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı istatistiklerde çok fazla detay yok. Dolayısıyla bunların detayları kalem kalem açıklanmadığı için şu an hem stopaj için hem de KDV için bir rakam telaffuz etmenin zor olduğunu düşünüyorum. Sadece TÜİK’in açıkladığı bazı rakamlardan yola çıkarak tahminlerde bulunabiliriz.

24 milyon civarında hane olduğunu düşünürsek yüzde 8’den yüzde 1’e inişin bugünkü rakamlarla bütçeye yaklaşık 25-30 milyar TL yük getireceğini tahmin ediyorum. Asıl istatistikler Maliye Bakanlığı’nın elinde. Umarım bunun detaylı açıklamalarını ve istatistiklerini yayımlarlar.“

ENFLASYONA ETKİSİ

TÜİK verilerine göre resmi enflasyon şu an yüzde 48,69, gıda enflasyonu ise yüzde 43,8 seviyesinde.

Ekonomistlere göre söz konusu vergi indirimi enflasyon tarafında 1,5 puanlık bir düşüş yaratabilir.