KDV indiriminin enflasyona ''muhtemel'' etkisi hesaplandı

Hükümetin enflasyonla mücadele için attığı temel gıda ürünlerindeki KDV'yi %8'den %1'e düşürme adımının, enflasyon üzerinde yaratacağı etki açıklandı.

Temel gıda maddelerindeki yedi puanlık KDV indiriminin fiyatlara tamamen yansıtılması halinde enflasyona iki ay içinde 1,5 puan düşürücü etki yaratacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon ocak ayında yüzde 50’ye yaklaşarak 20 yılın yeni zirvesine yükselirken, enflasyonu düşürmek için hafta sonunda temel gıdada KDV indirimi açıklandı.

KDV indirimleri bugün yürürlüğe girerken, Reuters ajansına bilgi veren üç ekonomistin hesaplamalarına göre vergi indiriminin tamamının fiyatlara yansıtılması halinde yıllık enflasyonun 150 baz puan düşeceği tahmin ediliyor.

İndirim ay ortasında yapıldığı için etkinin bir kısmı şubat ayında bir kısmı mart ayında görülecek.

KDV gelirlerinde bugün başlayan indirimle 25-35 milyar TL bütçe maliyeti bekleniyor. Ekonomistler kullanıma ve indirime göre etkilerin değişebileceğine dikkat çekiyor.

İstanbul Analytics’in bugün yayımladığı notta şöyle dendi: “Olumlu bir gelişme, ancak hayat pahalılığını çözmez. Zaten çok düşük kar marjlarıyla çalışan organize perakende sektörünün KDV indirimini yüzde 100 tüketiciye yansıtması da pek olası değil. Asıl başarı elektrik ve doğalgaz faturalarına çare bulmak olurdu.”

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ise vergi indirimlerinin tüketiciye yansıtılması için yoğun denetim yapacağını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, enflasyonla mücadele amacıyla temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1’e çekildiğini açıklarken, sektörden de yüzde 7 ile ek bir indirim istediğini, böylece gıda ürünlerinde yüzde 14 indirim beklediklerini ifade etmişti.

Erdoğan cumartesi günkü açıklamasında “Üretimiyle, toptanıyla, perakendesiyle gıda sektöründen de aynı oranda bir fedakarlık talep ediyoruz. Yani gıda ürünlerinde pazartesi gününden itibaren yüzde 7 KDV ve yüzde 7 sektör indirimi olarak toplamda yüzde 14’lük bir indirim yapılmasını bekliyoruz” demişti.

Erdoğan’ın çağrısı ile indirimlerin artması halinde enflasyona düşürücü etki de aynı oranda artacak.