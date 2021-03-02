  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödeme tarihi belli oldu

Kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödeme tarihi belli oldu

Kısa çalışma ve işsizlik maaşı ödeme tarihi belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Şubat ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin 5 Mart’ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

“ŞUBAT AYINA İLİŞKİN ÖDEMELER 5 MART 2021 TARİHİNDE YAPILACAK”

Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Selçuk, “Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini 5 Mart 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız” açıklamasını yaptı.

Etiketler kısa çalışma ödeneği işsizlik maaşı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Kulisleri karıştıracak iddia: ''Erdoğan her an vazgeçebilir!''
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Avrasya Araştırma'nın son seçim anketi açıklandı
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Erdoğan açıkladı; işte yeni kısıtlı normalleşme adımları
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
Milyonlarca emekliye Mayıs'ta çift ikramiye müjdesi!
CHP'den istifa eden Sancar'dan kaset açıklaması!
CHP'den istifa eden Sancar'dan kaset açıklaması!