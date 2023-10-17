Kısa vadeli dış borçta yeni rekor

TCMB, Türkiye'nin vadesine 1 yıldan az kalan dış borç stoku 211 milyar doları aşarak yeni rekor seviyeye yükseldiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, 2023 Ağustos sonu itibarıyla orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 211 milyar dolara çıktı.

Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yılsonuna göre yüzde 10,9 oranında artışla 165,4 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 oranında artarak 64,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,8 oranında artarak 54,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yılsonuna göre yüzde 10,2 oranında artarak 11,8 milyar doları seviyesinde gerçekleşti.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 5,8 oranında azalarak 20,3 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,6 oranında artışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 7,8 oranında artışla 14,2 milyar dolara çıktı.

Kamunun borcu yüzde 12,2 artarak 32,4 milyar dolara yükseldi

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 0,7 oranında azalarak 48,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 12,2 oranında artarak 32,4 milyar dolara yükselirken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 0,5 oranında azalarak 86,9 milyar dolar oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 23,6 oranında artarak 91,8 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,3 oranında azalarak 72,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Kısa vadeli borçlar 261 milyon ABD dolar

2022 yılının sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Ağustos sonu itibarıyla 981 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 261 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

2023 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 48,9'u dolar, yüzde 24,3'ü Euro, yüzde 9,6'sı TL ve yüzde 17,2'si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Söz konusu stokun 16,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,1, Merkez Bankası'nın yüzde 21,8, özel sektörün ise yüzde 58,1 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.