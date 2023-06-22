KKM hesaplarında bir rekor daha

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki rekor serisi 16 Haziran ile biten haftada da artış serisini sürdürdü.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 576 milyar TL'den 2 trilyon 628 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 9 trilyon 635,2 milyar TL'den 9 trilyon 687,6 milyar TL'ye, mevduat 10 trilyon 947,3 milyar TL'den 11 trilyon 263,1 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 373,5 milyar TL'den 1 trilyon 373,7 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 732,7 milyar TL'den 739 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 166,5 milyar TL'den 166,7 milyar TL'ye yükseldi.