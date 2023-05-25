KKM'ye hücum devam ediyor! Rekor tazeledi

Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü 2.4 trilyon TL'ye ulaşarak rekor kırdı.

Kur korumalı mevduatlarda 19 Mayıs haftasında yükseliş ivmesi devam ederken yeni rekor seviye kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, geçen hafta kur korumalı mevduatlara 51,4 milyar TL'lik giriş yaşandı. Bu girişle birlikte kur korumalı mevduatlarda toplam büyüklük 2,4 trilyon TL'ye yükseldi.

Dolar cinsinden bakıldığında ise kur korumalı mevduatların 121,5 milyar dolar olduğu izlendi.

Kur korumalı mevduatlarda ocak ayından bu yana kesintisiz bir yükseliş ivmesi izlenirken, 14 Mayıs'taki ilk tur seçimleri öncesinde rekor giriş kaydedilmişti.

Faiz limiti kaldırılmıştı

KKM'de 31 Mart'ta faiz üst sınırı kaldırıldı. Alınan kararla KKM'lerde asgari faiz oranı politika faiz oranında olmaya devam ederken, üst sınırı bankalar belirlemeye başladı. Bu karardan önce yüzde 11.5 olan KKM faizi yüzde 20'nin üzerine çıktı.