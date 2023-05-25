Bankaların faiz yarışı başladı! Faize ek yüzde 5 prim veriyorlar

Kur Korumalı Mevduat hesaplarında 18 haftadır üst üste artış sürerken, bankalardan yeni hamle geldi.

Kredi faizleri yüzde 60’a, mevduat faizleri ise yüzde 40’a dayanırken, Kur Korumalı Mevduat’ta (KKM) ise 18 haftadır üst üste yükseliş yaşanıyor. Faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından gaza bazan mevduatlar 2 trilyon 346 milyar liraya ulaşırken yeni zirve de görüldü.



Bir süreden beri gelen regülasyonlar, hem bankacılık sektöründe hem iş dünyasında yoğun pazarlıkların yaşandığı bir sürecin kapılarını açtı. KKM’de müşterinin mevduatına göre faiz de ve primde bankalar kesenin ağzını açarken kredi tarafında da avantajlı ürünlerle müşteri yarışına girdi.

KKM'DE PRİMLER YÜZDE 5’E ULAŞTI

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, müşterilerini KKM’ye yönlendirmek isteyen bankalar verdikleri primleri artırmaya başladı. Liralaşma stratejisi kapsamında KKM hesaplarının özendirilmesi çabasında bugün gelinen noktada altın ve döviz dönüşümlü KKM hesaplarında primler yüzde 5’lere ulaşmış durumda. Bu kapsamda örneğin 1,5 milyon TL değerindeki altın hesabının KKM’ye dönüştürülmesi karşılığında banka müşterinin hesabına 75 bin TL nakit prim yatırıyor.

Bunun dışında yüzde 40’lara yakın faiz oranları da müşterilere sunuluyor. KKM’nin devreye alındığı hafta yani 24 Aralık 2021 haftasında 238,9 milyar dolar olan Döviz Tevdiat Hesaplarının (DTH) büyüklüğü 12 Mayıs 2023 haftasında 185,6 milyar dolara geriledi.

Faiz indirimleri öncesindeki son iki yıllık süreçte yabancı mevduatların toplam mevduatlar içindeki payı yüzde 50-55 aralığında seyrediyordu. Faiz indirimleri ile birlikte insanların hızla dövize yönelmesi, bu payı yüzde 65’e kadar yükseltti. KKM’nin uygulanmaya başlaması ile birlikte bu pay hızla azaldı ve 2023 Mart ayı itibariyle bu pay yüzde 42’ye geriledi.

MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 40'I AŞTI

Mevduat faizleri ile politika faizi arasındaki makas ise açılmaya devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre TL mevduat faizlerinde uygulanan azami faiz oranları en son açıklanan mart ayı verilerine göre yüzde 40'ı buldu. Yılın ilk ayında yüzde 30 faiz getirisi sunan 1 yıl ve daha uzun vadeli TL mevduatta uygulanan azami faiz martta yüzde 40'a çıktı. 3 aya kadar vadeli TL mevduatlarda azami faiz oranı yüzde 39,5'e yükselirken, 1 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz ise yüzde 38 seviyesinde. 3 aya kadar vadeli TL mevduatta ortalama faiz oranı ise 12 Mayıs haftasında yüzde 30,47'e kadar çıktı.

5 Mayıs haftasında faiz yüzde 29,05 olarak gerçekleşmişti. 12 Mayıs haftası verilerine göre ihtiyaç kredisinde uygulanan faiz oranı son iki ayda hızla yükselerek yüzde 34'ü aştı. Tüketici kredisinde faiz ise yüzde 30 sınırında bulunuyor. Politika faizi ise yüzde 8,5 seviyesinde.

KREDİ FAİZLERİ DALGALANIYOR

Geçen hafta yaşanan gelişmelerden sonra nakit avans ve KMH’da sınırlar kaldırılsa da vatandaşın ihtiyaç kredi talebi yüksek seyrediyor. Konut ve taşıtta frene basan bankalar ihtiyaç kredisinde ise regülasyon nedeniyle kredi faizlerini çok sık değiştirebiliyor.

Bazı bankalarda gün içinde şubeden alınan ihtiyaç kredisi faizi kişinin gelirine ve notuna göre değişmekle birlikte 1 puandan fazla oynama gösterebiliyor. Bankacılar buna neden olarak gelen talebi karşılarken tahvil alımı zorunluluğu nedeniyle talebi kesmek için faizin yukarı çekildiğini, talep normalleştiğinde ise piyasa şartlarına geri dönüldüğünü anlattı.