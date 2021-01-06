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  2. Ekonomi
  3. 06 Ocak 2021 10:33

Kobilere büyük müjde: KOSGEB için teminat şartı kalktı!

KOSGEB destekleri artık teminatsız da verilebilecek, böylelikle KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmış olacak. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kobilere büyük müjde: KOSGEB için teminat şartı kalktı!
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KOSGEB destekleri, KOBİ'lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması amacıyla teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek.

KOBİLER RAHATLAYACAK ADIM

Buna göre, KOSGEB'in geri ödemeli olarak sağlanacak destekleriyle erken ödemeleri, İcra Komitesi tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda teminatlı veya teminat alınmaksızın verilebilecek. Böylelikle KOBİ'lerin finansmana erişimi kolaylaştırılmış olacak.

TSE ÜYELERİNE HUZUR HAKKI

 Ayrıca, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan standartları kabul eden Teknik Kurul üyelerine ayda 2'den fazla, yönetim kurulu başkan ve üyelerine de ayda 3'ten fazla olmamak üzere her bir toplantı için huzur hakkı ödenecek.

TSE'de özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işler, ilgili mevzuat kapsamında vekalet veya istisna sözleşmesiyle danışman ve uzmanlara gördürülebilecek.

 
 

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