Konkordato süreçleri sona eren Türkiye'nin 2 devi daha iflas etti

Türkiye'de tekstil sektöründeki konkordato ve iflaslara iki yeni iflas daha eklendi. Dünya devlerine hizmet veren 2 tekstil devi için konkordato süreçlerinin sona ermesinin ardından iflası açıklandı.

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Naz Örme Kumaş ve Tekstil Sanayi A.Ş. ile Fame Tekstil A.Ş.'nin iflasına karar verdi.

Mahkeme, iflas tasfiyesinin "adi tasfiye" usulüne göre yürütülmesine ve konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine hükmetti. Ayrıca, dosya kapsamında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verildi.

Naz Örme Kumaş, 1996 yılında kurulmuş ve örme kumaş üretiminde Türkiye'nin önde gelen firmalarından biri olarak tanınıyordu. 45 örme makinesi ile aylık 800 ton üretim kapasitesine sahip olan şirket, 10.000 metrekarelik tesisinde faaliyet gösteriyordu. H&M, Zara, Marks & Spencer gibi dünya çapında tanınmış markalara kumaş tedarik eden firma, Türkiye'nin önemli hazır giyim tedarikçileri arasında yer alıyordu.

Fame Tekstil ise 1992 yılından bu yana konfeksiyon üretimi yapıyordu ve aylık 300 bin adet hazır giyim üretim kapasitesine sahipti. Şirket, hem yurt içi hem de yurt dışı markalar için üretim gerçekleştiriyordu.

Mahkeme kararıyla birlikte, her iki şirket için de konkordato süreci sona erdi ve iflas tasfiyesi resmen başlatıldı.

 

