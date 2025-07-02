Konut ve sanayide doğal gaz tarifeleri zamlandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda zam yapıldığını açıkladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz toptan satış fiyatlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

EPDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Doğal gaz toptan satış fiyatlarında bütçe hedefleri doğrultusunda değişikliğe gidilmiştir.

BOTAŞ’ın internet sitesinde ilan ettiği doğal gaz toptan satış fiyatları doğrultusunda, nihai doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konut tüketicileri için ise ortalama yüzde 24,6 oranında artış söz konusudur.

Yeni tarifeler 2 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla geçerli olacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”