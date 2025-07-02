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  3. TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!''

TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!''

TÜDER Başkanı Küçük'ten doğalgaza fahiş zamma çok sert tepki: ''Vatandaşla alay ediliyor!''
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Türkiye'de doğalgaz fiyatlarında bugün itibaren sanayide %7,86, konutta ise %24,6 oranında yapılan zamma tepkiler büyüyor. Haber3.com yazarı ve Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük "Bu yaklaşım, vatandaşla adeta alay etmektir. Doğalgaza yapılan bu anlamsız zam derhal geri çekilmelidir" dedi.

Türkiye bugün de yeni güne yeni zamlarla başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), doğal gaz toptan satış fiyatlarına zam yapıldığını açıkladı. 

EPDK'dan yapılan açıklamada doğal gaz satış fiyatlarında sanayi tüketicileri için ortalama yüzde 7,86, konutta ise ise ortalama yüzde 24,6 oranında zam yapıldığı belirtildi. 

Bugün itibariyle ( 2 Temmuz Çarşamba ) geçerli olacak doğal gaz zamlarına tepkiler ise çığ gibi büyüdü.ç

Haber3.com yazarı ve Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük konuyla ilgili yaptığı açıklamada "doğalgaza yapılan zam derhal geri çekilmelidir" çağrısında bulundu. 

Türkiye'de her gün artan hayat pahalılığı, yüksek enflasyon ve beraberinde büyüyen geçim sıkıntısına işaret eden Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, memur, işçi ve emeklilerin zamları yapılmadan doğalgaz ücretlerine yapılan zamlara tepki gösterdi.

İşte Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük'ün açıklamaları:

"Memurlar, memur emeklileri ve kamu işçileri; piyasalardaki gerçek enflasyon, hayat pahalılığı ve artan geçim sıkıntısı dikkate alınarak, Temmuz ayında hem sıkıntılarını hafifletecek hem de refahlarını artıracak bir maaş artışı beklentisi içindeyken — henüz bu artış açıklanmamışken — Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), gece yarısı kararıyla konutlarda kullanılan doğalgaza %24,6, sanayide kullanılan doğalgaza ise %7,86 oranında zam yapıldığını duyurmuştur.

Açıkça görülmektedir ki, henüz maaşlara artış yapılmadan, mevcut gelirlerin alım gücü daha da düşürülmektedir. Henüz bir şey verilmeden, fazlası geri alınmaktadır.

Bu nasıl bir ekonomi yönetimi ve nasıl bir hükümet etme anlayışıdır? Anlamak mümkün değildir. Bu yaklaşım, vatandaşla adeta alay etmektir.

Doğalgaza yapılan bu anlamsız zam derhal geri çekilmelidir."

Konut ve sanayide doğal gaz tarifeleri zamlandıKonut ve sanayide doğal gaz tarifeleri zamlandıEkonomi

 

Haber3.com Haber Merkezi

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Etiketler doğalgaz zammı tüder Tüketiciler Derneği (TÜDER) Tüketiciler Derneği levent küçük
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