Kredi kartı komisyon ücretlerinde fatura vatandaşa kesildi

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, bazı işletmelerin kredi kartı komisyon oranlarındaki artışı tüketicilere yansıttığını belirterek, tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımın atılacağını söyledi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, son dönemde kredi kartlarından alınan komisyonlara ilişkin şikayetlerde artış yaşandığını söyledi.

Kredi kartlarının kullanımının Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik ile belirlendiğine işaret eden Kılıç, "Bankalar, pos cihazı kullanan üye işletmelerin komisyon oranlarını son dönemde yükseltti. Bazı işletmeler kredi kartındaki komisyon artışını tüketicilere yansıtmaya başladı. Bu yasal değil. Komisyonsuz alışveriş bizim hakkımız." diye konuştu.

Kredi kartlarındaki komisyonun zaman zaman tüketiciler ile işletmeler arasında gerginliğe yol açtığına dikkati çeken Kılıç, bazı işletmelerin ise camlarına "Kredi kartı geçersizdir" ibaresi astığını bildirdi.

"Yasal yollara başvuracağız"

Kılıç, banka ile işletme arasındaki komisyon ücretinin tüketicilere yansıtılmasının mağduriyete ve hakların ihlaline neden olduğunu dile getirerek, "Bu gelişmeler tüketici alışkanlıklarını da değiştiriyor. Komisyon ödemek istemeyen vatandaş, ücreti IBAN üzerinden şirketin hesabına havale ediyor. Bazı işletmeler bu yöntem sonrasında fiş de vermiyor. Bu da vergi kaybına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon sorununa karşı etkili şekilde mücadele edeceklerini ve tüketicilerin haklarını sonuna kadar savunacaklarını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Kredi kartıyla alışveriş yaparken ek komisyon alan işletmeleri tespit ederek yasal yollara başvuracağız. Tüketicilerin mağduriyetini gidermek için gereken her türlü adımı atacağız. Tüketicilerin haklarını korumak ve adil bir alışveriş ortamı sağlamak amacıyla her türlü çabayı göstereceğiz. Tüm tüketicileri haklarını bilmeye ve ihlalleri derneğimize bildirmeye çağırıyoruz."