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Kripto para piyasalarında büyük şok Ethereum'da deprem

Kripto para piyasalarında büyük şok Ethereum'da deprem

Kripto para birimlerinin en büyük ikinci birimi Ethereum'a hacker saldırısı gerçekleşti. Hackerların tespit ettiği bug nedeniyle fiyatlarda dalgalanma yaşandı.

Dünyada kripto paralar arasında Bitcoin'den sonra ikinci büyük birim olan Ethereum'da geçen hafta yapılan güncelleme sırasında ortaya çıkan ve sonrasında bir hacker tarafından büyütülen bug sorunu doğdu.

Ethereum geliştiricileri bug için yama yayınlasa da Ethereum ağının yarısından fazlası bu durumdan etkilenmiş ve ağda çalkantıya neden olmuştu. 23 Ağustos'ta Ethereum'un fiyatı 3341 dolarken 26 Ağustos'ta fiyat 3046 dolara kadar gerilemişti.

Kullanıcıların yamayı kullanma oranı arttıkça sorun çözüme kavuşuyor. Dün gece itibariyle Ethereum'un fiyatı 3270 doları aştı. Saat 07:39 itibariyle 3253 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Etiketler Ethereum kripto kripto para piyasaları coin
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