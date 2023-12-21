Kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran iddia

Başta Bitcoin olmak üzere kripto para piyasasında son 1 aydır süren hareketliliği değerlendiren analizciler Bitcoin yarılanmasının olacağı 2024 yılı için kripto para yatırımcılarını heyecanlandıran tahminlerini açıkladı.

Bitcoin fiyatı 43 bin 000 dolar üzerinde oyalanmaya devam ederken QCP analistleri kısa süre önce son piyasa değerlendirmesini yayınladı. Son BTC rallisinden önce kesin düşüş görüşü paylaşan uzmanlar son çeyrekte kesinlikle başarısız tahminlerde bulundu.

Önceki piyasa tahminlerinde Elliot dalga teorisine göre 32.000 dolar üzerinde kapanışların BTC için pek mümkün olmadığını söyleyen analistler yeni dip beklentisi yayınlamışlardı. Ancak bu ETF onayına dair artan iyimserlik ve 2024 coşkusunun gazabına uğradı.

2024 kripto para tahminleri

Son piyasa analizinde uzmanlar şunları yazdı:

“BTC Spot ETF lansmanına 3 haftadan az bir süre kaldı. Piyasanın kapanışında 5 Ocak’ta ya da 2024’te 8-10 Ocak arasında duyurulabilir. 'Sadece nakit' ile 'ayni' arasındaki son sorun da çözülmüş durumda, zira neredeyse tüm ETF sağlayıcıları bir uzlaşma yolu bulmaktan vazgeçti ve SEC’in “sadece nakit” talebini kabul etti. Nihayet lansmana yaklaşırken, başlangıçta BTC Spot ETF’ye yönelik gerçek talebin piyasa beklentilerinin altında kalmasının muhtemel olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bu da Ocak ayının 2. haftasında klasik bir 'haberleri sat' senaryosu oluşturuyor. Bu nedenle, BTC için 48 bin -45 bin dolar direncinden sonra 36 bin dolara doğru geri çekilme bekliyoruz”.

Cointürk'te yer alan makaleye göre, 'haberi sat' olayının bu sefer olmama ihtimali var çünkü ETF ile sürekli kurumsal talep likiditeyi artıracak. Spot ETF nedeniyle borsa arzlarında daralma ve kurumsal hacim destekli FOMO bekleniyor. Hacim beklenen düzeyde olur mu? Bunu kestirmek zor ama BlackRock gibi devler 20 trilyon dolar üzerinde varlık tutan devasa nitelikli yatırımcı kitlesine hitap ediyor. Yani parası olan insanlar ilk defa güvenli biçimde BTC alma imkanına sahip olacak ve bu “haberi sat” beklentisinde olanları hayal kırıklığına uğratabilir.

Ne yapılmalı?

QCP analistleri piyasa yorumlarının devamında şunları söyledi:

“Piyasa BTC halving nedeniyle güçlü bir ralli için pozisyon alırken, yükseliş trendinin eninde sonunda (belki de birkaç hafta sonra) devam edeceğinden eminiz. BTC’de halihazırda uzun vadeli işlem yapanlar için taktiksel bir oyun, yüksek forward ve volatiliteden faydalanarak bazı kapalı çağrıları satmak ve belki de ETF sonrası dip seviyelerde işlem yapmak olabilir. ETH de burada ilginç bir gecikmeli oyun olabilir çünkü piyasanın beklentisi hızla ETH spot ETF’ye dönebilir ve potansiyel olarak BTC’den ETH’ye geçişlere yol açabilir. Ayrıca ETH/BTC paritesinde 0.051 seviyesinde çok güçlü bir desteğe dayanıyoruz. Herhangi bir ETH spot ETF’sinin hala aylarca uzakta olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu, yakın zamanda onaylanan BTC spot ETF sağlayıcılarının hemen bir ETH spot ETF’si için başvuruda bulunmasını engellemeyecektir. Bu tür bir manşet heyecanı, haklı olsun ya da olmasın ETH fiyatı için bazı spekülatif yükselişler yaratabilir. Son olarak, bu yıl için son piyasa güncellememiz olacak. Herkese Mutlu Noeller ve bu unutulmaz ve hareketli yılın keyifli bir şekilde sona ermesini diliyoruz.”