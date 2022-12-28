Kripto piyasasında Kraken depremi! Faaliyetlerini durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Kraken, Japonya'da faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Zor günler geçiren kripto para piyasalarında her geçen gün bir soruna şahitlik ediliyor. Dev kripto para borsaları batarken bazıları da faaliyet alanlarını küçültmeye gidiyor.

Son 1 yıldır analistler kabul etmese de ayı piyasasından bir türlü çıkamayan kripto paralara yatırım yapanlar büyük kayba yöneldi. Paraları hem enflasyon karşısında erirken hem de kripto paralar prim yapmadı.

ABD'li kripto para borsası Kraken de yeni aksiyon aldı. Kraken Japonya'daki faaliyetlerini 31 Ocak 2023 itibarıyla sonlandıracağını ve Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'ndan (JFSA) kaydın silineceği belirtildi.

GÜVEN SORUNU OLUŞTU

Küçük yükselişlerde yetkisi ve bilgisi olmayan analistlerin yönlendirmeleriyle kripto paraya yönelen yatırımcılar sürekli kayba yönelince paralarını çekmeye başladı.

Bitcoin 1 yılı aşkın süredir tarihi zirvesinin yakınına bile gelemezken düşüşler de devam etti.

Bitcoin bir süredir 16500 Dolar seviyelerinde stabil seyre yöneldi. Ethereum da 1200 dolar seviyelerinde alıcı buluyor. Küresel çaptaki enflasyon karşısında kripto paraya yatırım yapanlar büyük kayıplar yaşamış oldu.

FTX İFLAS ETTİ

Kripto para piyasalarının işlem hacmi açısından en büyük üçüncü kripto para borsası olan FTX iflas etti. Şirket iflas başvurusunda bulundu. Şirketin CEO'su Sam Bankman-Fried istifa ederek şirketten ayrıldı. Sonrasında tutuklandı ve kefaletle salıverildi.

LİKİDİTE YETERSİZLİĞİ SONU OLDU

FTX'in sonunu likidite yetersizliği getirdi. Binance'ın satın alacağını açıklamasıyla kurtulması beklenen FTX sonrasında Binance'ın satın almadan vazgeçmesiyle iflasa sürüklendi.