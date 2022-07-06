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Kripto piyasasını sarsan iflas!

Kripto piyasasını sarsan iflas!

Kripto şirketi Voyager Digital para çekme, alım satım ve para yatırma işlemlerini askıya aldıktan bir hafta sonra yaptığı açıklamada, konkordato ilan ettiğini bildirdi.

Toronto listesindeki Voyager, iflas başvurusunda yüz binden fazla alacaklısı ve kripto varlıklarında 1 milyar ila 10 milyar dolar arasında bir yerde olduğunu bildirdi.

Voyager İcra Kurulu Başkanı Stephen Ehrlich, "Son birkaç ay içinde kripto piyasalarındaki uzun süreli oynaklık… ve şirketin yan kuruluşu Voyager Digital, LLC'den alınan bir kredideki Three Arrows Capital'in temerrüdü, şimdi bilinçli ve kararlı adımlar atmamızı gerektiriyor" dedi.

 

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