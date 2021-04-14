Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Rusya açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlandırma kararının vakaların düşüşüne göre daha erken kalkabileceğini söyledi.

Rusya, artan vakalar sonrası Türkiye'ye uçuşları 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı almıştı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Vakaların düşüşüne göre uçuş yasağının bitiş tarihi erkene çekilebilir. Turist sayısında 500 bin kişiye yakın düşüş olabilir. Yaz rezervasyonlarında şu anda sıkıntı gözükmüyor" dedi.



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