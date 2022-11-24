Kur Korumalı Mevduat hesaplarında bir ilk yaşandı

Kur korumalı mevduat (KKM) hesapları, başlangıcından bu yana ilk kez düşüş yaşadı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma hesaplarının büyüklüğü geçen hafta itibarıyla 9 milyar 5 milyon TL düşüşle 1 trilyon 464 milyar 950 milyon TL’ye geriledi.

Analistler, kurdaki yatay seyir ile düşük politika faizi nedeniyle KKM’de TL mevduatlara göre daha düşük mevduat faizi verilmesinin yatırımcıların KKM'ye olan ilgisini azalttığını belirtti.

KKM hesaplarında görülen yavaşlama ekim ayında başlamıştı. 21 Ekim ile biten haftadan itibaren KKM giriş hızı yüzde 1'in altına inerken, KKM hacmi 21 Ekim haftasında 11 milyar TL, 28 Ekim haftasında ise sadece 9 milyar TL artış kaydetmişti.

Hazine tarafından desteklenen Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına bugüne kadar yaklaşık 91,6 milyar TL destek ödemesi gerçekleştirildiğini ifade eden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, 9 Kasım itibarıyla 2,3 milyon mudinin, yaklaşık 1,5 trilyon TL’lik tasarrufunun bu hesaplarda değerlendirildiğini kaydetmişti.