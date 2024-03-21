Kur korumalı mevduatta sınırlı düşüş

Kur korumalı mevduatlar hesaplarındaki toplam tutar geçen hafta 8,11 milyar lira oldu.

Kur korumalı mevduatlarda geçen hafta 8,11 milyar TL ile sınırlı bir düşüş kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'n (BDDK) verilerine göre 15 Mart ile biten hafta itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 8,11 milyar TL'lik düşüşle 2,29 trilyon TL'ye geriledi.

NTV'de yer alan habere göre böylece KKM'de eylül ayından bu yana en yavaş düşüş kaydedildi.