Maliye'nin ek vergi kararı Danıştay'dan döndü: Ek vergi düzenlemesi iptal

Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın deprem zararlarını karşılamak için getirdiği ek vergi düzenlemesini iptal etti.

Danıştay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ek vergi düzenlemesine ilişkin getirdiği iptal ile dikkat çeken bir karara imza attı.

Maliye’nin yasal yetkisini aştığını belirten Danıştay, hukuki sınırların zorlandığını dile getirdi.

Ekonomim gazetesinin "Vergi Kurdu" Abdullah Tolu'nun yazısına göre, depremin kayıplarını telafi etmek amacıyla getirilen ek vergi düzenlemesi kurumlar vergisi mükelleflerinden bir defaya mahsus ek vergi alınmasını içeriyordu.

Ancak Maliye bu düzenlemeyi genişleterek beyannamelerinde indirim veya istisna göstermeyenlere de ek ceza ve faiz uygulanacağını duyurdu.

Danıştay açılan davaları inceledi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın kanunun verdiği yetkiyi aştığını ve düzenlemenin yasal dayanağının almadığına karar verdi.

Kararda mükelleflerin beyannamelerinde indirim ya da istisna göstermemeleri halinde sadece bu haklardan yararlanamayacakları ancak ek vergi ya da ceza da uygulanamayacağı vurgulandı.

Maliye, Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen bu karara karşı, kararın kendisine tebliğ tarihini izleyen 30 gün içerisinde Danıştay VDDK’ya temyiz talebinde bulunabilir.

Abdullah Tolu'nun Ekonomim'deki yazısının tamamı için...