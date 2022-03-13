McDonald's kararı Türk dönerine yaradı

Ukrayna'yı işgal harekatı devam eden Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımlar Türk markalarının iştahını kabarttı. Mc Donald's'ın kararı gözleri Türk dönerine çevirdi.

Moskova Nelediye Başkanı Sobyanin 500 milyon ruble kaynak ayırarak bu restoranları "Rus fast fooduna" dönüştürmeyi vaat etse de uzmanlar bunu ihtimal dahilinde görmüyor.

Çin uzmanı ve Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Enstitüsü Müdürü Aleksey Maslov ise "tek alternatif" olarak Türk dönerini gösteriyor.

Maslov, "Çin fast foodu diye bir şey yoktur. Çin'de aceleyle, ayaküstü yemek yemek geleneksel değildir. Ayrıca Çin yemekleri Ruslara fazla baharatlı, acı gelecek. Ancak boşalan pazar özellikle Türk döneri ile doldurulabilir. Ruslar da blini (krep), turta, komposto ile destek verebilir" diyor.

Türkrus sitesinin aktardığına göre, Maslov, "Yankee'ler çok kurnazdır. Rusya'dan tümüyle ayrılırlarsa pazardaki yerlerinin büyük olasılıkla Türkler tarafından hızla alınabileceğini biliyorlar. Türklerin kendi güçlü fast food zincirleri var ve lojistik avantaja sahipler" diye ekliyor.