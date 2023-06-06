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  3. Mehmet Şimşek'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı: ''İzin vermeyeceğim''

Mehmet Şimşek'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı: ''İzin vermeyeceğim''

Mehmet Şimşek'in yakın çevresine söyledikleri ortaya çıktı: ''İzin vermeyeceğim''
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Mustafa Balbay, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan Mehmet Şimşek'in, yakın çevresine Erdoğan ile ilgili söylediklerini aktardı.

Cumartesi günü yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek'i getirdi. 

Erdoğan'ın ekonomiyi Mehmet Şimşek’e teslim etmesinin ardından geçmişte kullandığı sözler yeniden gündem gelmişti.

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay da Mehmet Şimşek ile ilgili dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Balbay Şimşek’in çevresiyle şu değerlendirmeyi yaptığını paylaştı:

“Cumhurbaşkanı ısrar ediyorsa, daha fazla direnemiyorsunuz. Önümüz yerel seçim, popülist politikalar uygulamak isteyecekler. Ben de izin vermeyeceğim. Bu şekilde ne kadar giderse gidecek...”

“Şimşek’in devir teslimde söyledikleri yukarıdaki kulis bilgisini doğruluyor” diyen Balbay... Şimşek’in “Rasyonel zemine geri dönülecek” derken her şeyi özetlemiş olduğunu söyledi.

Balbay Erdoğan’ın ekonominin yönetim vitrininde Şimşek’i göstererek dış dünya ile yeni bir bağlantı kurmaya çalışacağını yazdı.

Mustafa Balbay'ın yazısı için tıklayın

Etiketler mustafa balbay mehmet şimşek recep tayyip erdoğan kabine
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