Memur ve emekli zammında işte masadaki 6 senaryo

Hükümet ile memur ve memur emeklileri arasındaki toplu görüşmeler çıkmaza girip zam oranı hakem kuruluna kalsa da masadaki 6 farklı senaryo ortaya çıktı.

Memur ve memur emeklisini ilgilendiren 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci sona erdi. Müzakerelerin ardından, Kamu İşveren Heyeti ile Memur-Sen, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren zam oranında anlaşamazken, 11 hizmet kolunda Kamu İşveren Heyeti ile yetkili sendikalar arasında uzlaşma sağlandı.

Sürenin sona ermesiyle Kamu Görevlileri Hakem Heyeti devreye girdi. Yüksek yargı mensubu, bürokrat, sendikacı ve akademisyenlerden oluşan 11 kişilik Kamu Görevlileri Hakem Heyeti, toplu sözleşmeye dair nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek.

Hükümet son teklifinde 2024 için toplam yüzde 25, 2025 için ise toplam yüzde 11 zam teklif etmişti. Ancak 2024 için toplam yüzde 70, 2025 için ise yüzde 40 zam isteyen Memur-Sen bu teklifi kabul etmemişti. 6 saate yakın süren görüşmede, 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zam oranında anlaşma sağlanamadı. Taraflar 11 hizmet kolunun tamamında ise anlaşmaya vardı.

Heyetin vereceği karara ise hiçbir şekilde itiraz edilemeyecek ve yargıya taşınamayacak.

Şimdi memur ve memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranıyla ilgili 6 senaryo bulunuyor.

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, ocak ayında memur maaş zammı yapılırken öncelikle temmuz – aralık dönemindeki enflasyon farkı uygulanacak.

Merkez Bankası’nın 2023 yılsonu için öngördüğü yüzde 58’lik enflasyon tahmini tutarsa temmuz – aralık döneminde yüzde 31.81 oranında enflasyon olacak. Bu durumda memurlar açısından her durumda yüzde 24.44 oranında enflasyon farkı doğacak.

Taraflar kamu işvereninin 2024 yılı ocak ayı için verdiği yüzde 15 oranındaki son teklif üzerinde uzlaşırlarsa ocak ayında memur maaşlarına enflasyon farkıyla birlikte yüzde 43.1 oranında zam yapılacak.



Toplu sözleşme zammı yüzde 16 olursa enflasyon farkıyla birlikte yapılacak toplam zam oranı yüzde 44.35; yüzde 17 olursa yüzde 45.59; yüzde 18 olursa yüzde 46.84; yüzde 19 olursa yüzde 48.08; yüzde 20 olursa bu kez ocak ayındaki toplam zam oranı yüzde 49.33 olacak.



EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Hükümetin verdiği yüzde 15’lik teklife göre, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 31 bin 506 TL’ye yükselecek. Toplu sözleşme zam oranı yüzde 20 olursa en düşük memur maaşı 32 bin 878 TL’ye çıkacak.



Aile yardımı almayan bekâr en düşük memur maaşı halen 20 bin 377 TL seviyesinde bulunuyor. Yüzde 15’lik teklife göre bekâr memurun en düşük maaşı 29 bin 159 TL olacak. Toplu sözleşme zammı yüzde 20 olarak belirlenirse bu tutar 30 bin 429 TL’ye ulaşacak.